"Вдячні за підтримку": Зеленський привітав поляків з Днем незалежності

Президент України Володимир Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності, який відзначають 11 листопада, та подякував за підтримку у боротьбі за незалежність України.

Про це глава держави написав у соцмережі X у постах польською та англійською мовами, пише "Європейська правда".

Зеленський висловив найщиріші вітання Польщі, президенту Каролю Навроцькому, прем’єр-міністру Дональду Туску та всім полякам.

"Сьогоднішній день нагадує, що доля завжди веде до справедливості, коли народ залишається вірним собі, своїм принципам і зберігає національну гідність. Ми раді, що Польща є європейською, сильною та вільною", – написав президент.

Він наголосив, що Україна вдячна Польщі за підтримку й допомогу в захисті держави, а також у реалізації прагнення України стати вільною країною.

"Ми в Україні вдячні Польщі за підтримку й допомогу – у боротьбі за незалежність України, нашу державу, нашу оборону, наших громадян і наші прагнення також стати європейською, сильною та вільною країною. Дякуємо! Бажаємо Польщі успіхів у реалізації її прагнень! Усього найкращого з нагоди Дня незалежності! Хай живе Польща!" – відзначив Зеленський.

Нагадаємо, у Варшаві 11 листопада проходить марш з нагоди Дня незалежності під гаслом "Поляк – господар в Польщі", до заходу долучився президент Кароль Навроцький.

Як раніше повідомлялось, деякі праві польські політики підписали запит на ім’я прем’єр-міністра Дональда Туска із закликом провести у Львові "Польський марш незалежності".