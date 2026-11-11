"Благодарны за поддержку": Зеленский поздравил поляков с Днём независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Польшу с Днём независимости, который отмечается 11 ноября, и поблагодарил за поддержку в борьбе за независимость Украины.

Об этом глава государства написал в соцсети X в постах на польском и английском языках, пишет "Европейская правда".

Зеленский написал самые искренние поздравления Польше, президенту Каролю Навроцкому, премьер-министру Дональду Туску и всем полякам.

"Сегодняшний день напоминает, что судьба всегда ведет к справедливости, когда народ остается верным себе, своим принципам и сохраняет национальное достоинство. Мы рады, что Польша – европейская, сильная и свободная", – написал президент.

Он подчеркнул, что Украина благодарна Польше за поддержку и помощь в защите государства, а также в реализации стремления Украины стать свободной страной.

"Мы в Украине благодарны Польше за поддержку и помощь – в борьбе за независимость Украины, наше государство, нашу оборону, наших граждан и наше стремление также стать европейской, сильной и свободной страной. Спасибо! Желаем Польше успехов в реализации ее стремлений! Всего наилучшего по случаю Дня независимости! Да здравствует Польша!" – отметил Зеленский.

Напомним, в Варшаве 11 ноября проходит марш по случаю Дня независимости под лозунгом "Поляк – хозяин в Польше", к мероприятию присоединился президент Кароль Навроцкий.

Как сообщалось ранее, некоторые правые польские политики подписали обращение на имя премьер-министра Дональда Туска с призывом провести во Львове "Польский марш независимости".