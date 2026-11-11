В Іспанії почали розслідування щодо TikTok через відео із сексуальним насильством над дітьми

Іспанські прокурори оголосили про початок розслідування щодо популярного застосунку TikTok у зв’язку з підозрою у скоєнні злочинів, пов’язаних зі створенням та поширенням матеріалів, що містять сцени сексуального насильства над дітьми.

Про це пише Rapporteur, передає "Європейська правда".

Прокуратура зазначила, що розслідування було розпочато на підставі скарги, поданої ресурсом з перевірки фактів Maldita.es.

Журналісти опублікували звіт, у якому викрили понад тисячу дописів у TikTok, що містять матеріали, пов’язані із сексуальним насильством над дітьми, які набрали мільйони переглядів.

Міністерка у справах молоді Сіра Рего негайно закликала прокуратуру вжити заходів проти TikTok та попросила про "термінову зустріч" із представниками компанії.

А прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес наголосив, що безкарність у соціальних мережах закінчилася.

"Жодна платформа не стоїть понад законом", – додав він.

У липні Єврокомісія надіслала TikTok попередні висновки про те, що облікові записи неповнолітніх на платформі не відповідають стандартам безпеки, передбаченим цифровим законодавством ЄС.

У Британії також почали розслідування проти TikTok щодо захисту неповнолітніх користувачів.