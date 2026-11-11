В Испании начали расследование в отношении TikTok из-за видео с сексуальным насилием над детьми

Испанские прокуроры объявили о начале расследования в отношении популярного приложения TikTok в связи с подозрением в совершении преступлений, связанных с созданием и распространением материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми.

Об этом пишет Rapporteur, передает "Европейская правда".

Прокуратура отметила, что расследование было начато на основании жалобы, поданной ресурсом по проверке фактов Maldita.es.

Журналисты опубликовали отчет, в котором разоблачили более тысячи постов в TikTok, содержащих материалы, связанные с сексуальным насилием над детьми, которые набрали миллионы просмотров.

Министр по делам молодежи Сира Рего немедленно призвала прокуратуру принять меры в отношении TikTok и попросила о "срочной встрече" с представителями компании.

А премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул, что безнаказанность в социальных сетях закончилась.

"Ни одна платформа не стоит выше закона", – добавил он.

В июле Еврокомиссия направила TikTok предварительные выводы о том, что учетные записи несовершеннолетних на платформе не соответствуют стандартам безопасности, предусмотренным цифровым законодательством ЕС.

В Великобритании также начали расследование в отношении TikTok по вопросу защиты несовершеннолетних пользователей.