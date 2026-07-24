Єврокомісія попередньо встановила порушення TikTok вимог цифрового законодавства ЄС

Єврокомісія надіслала компанії TikTok попередні висновки про те, що облікові записи неповнолітніх на платформі не відповідають стандартам безпеки, передбаченим цифровим законодавством ЄС.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Єврокомісія поінформувала TikTok про свої попередні висновки щодо того, що облікові записи неповнолітніх на платформі наразі не відповідають стандартам безпеки, які визначені Актом про цифрові послуги.

Зокрема, для неповнолітніх залишається опція лишати акаунт "публічним", яка означає, що їхні відео може бути доступним для будь-кого в інтернеті, навіть не користувачів платформи; контент 16-17-річних може потрапляти у рекомендації будь-яким користувачам без обмежень.

У Єврокомісії бачать у цьому ризики, що діти можуть привернути увагу потенційних злочинців, булерів, сталкерів тощо; сторонні особи можуть чимало дізнаватись про їхнє життя.

Якщо ж неповнолітні обирають опцію приватного облікового запису, фотографії профілю все одно видимі для сторонніх осіб навіть за межами платформи.

Експерти Єврокомісії вважають, що для неповнолітніх користувачів TikTok контент, який вони публікують, за замовчуванням має бути видимий лише для користувачів платформи, яким вони дали дозвіл на відстеження. Для "старших" неповнолітніх, на думку експертів, може бути опція публікувати відео на ширшу аудиторію, але все одно це мають бути виключно користувачі TikTok, а їхні відео не повинні потрапляти у рекомендації тим, хто на них не підписаний.

TikTok після отримання висновків ЄК має ознайомитися з ними та надати письмову відповідь. Якщо після цього висновки Єврокомісії підтвердяться, може бути ухвалений висновок про невідповідність правилам, що тягне за собою штраф.

У Британії також почали розслідування проти TikTok щодо захисту неповнолітніх користувачів.

Раніше цього тижня Єврокомісія оштрафувала Google на 890 млн євро ($1 млрд) за порушення вимог Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA).