В Іспанії хочуть заборонити TikTok через відео із сексуальним насильством над дітьми

Міністерка у справах молоді та дітей Іспанії Сіра Рего оголосила цього понеділка, що її міністерство звернулося до прокуратури з проханням розпочати розслідування щодо TikTok через виявлені на цій платформі тисячі відео із сексуальним насильством над дітьми та спілкування між педофілами.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

У зв’язку зафіксованими випадками насильства міністерство також розглядає можливість призупинення роботи платформи в Іспанії.

Приводом для рішення міністерки стало розслідування, в ході якого було задокументовано відео, прямі трансляції та повідомлення в TikTok, що свідчать про те, що соціальна мережа дозволяє сексуальне насильство над дітьми практично без будь-якого контролю.

Maldita.es – організація, яка провела це розслідування та протягом 35 днів збирала докази, – також подала скаргу на TikTok до прокуратури.

У своєму зверненні до прокуратури уряд передає відому інформацію, щоб та вжила необхідних заходів для забезпечення всебічного захисту дітей та підлітків, які можуть бути постраждалими.

За даними джерел у міністерстві, "факти, задокументовані Maldita.es, є надзвичайно серйозними і вимагають негайної та скоординованої реакції всіх компетентних органів влади як на національному, так і на європейському рівнях". Крім того, вони висвітлюють серйозні недоліки в механізмах виявлення та модерації контенту, а також у ролі систем рекомендацій TikTok у його поширенні.

Рего також попросила про термінову зустріч із представниками соціальної мережі в Іспанії, щоб ознайомитися з їхніми поясненнями та запланованими заходами й діями.

Maldita.es виявила в TikTok 1 183 відео з відвертим зображенням сексуального насильства над дітьми, які набрали 48 мільйонів переглядів, а також понад 26 тисяч профілів потенційних педофілів, які коментують і поширюють цей матеріал.

"TikTok навіть не можна порівнювати з іншими платформами, якщо йдеться про сексуальне насильство над дітьми", – зазначає директорка організації Клара Хіменес Крус.

TikTok видалив деякі з цих відео, але більшість акаунтів, які їх публікують, залишаються активними.

У липні Єврокомісія надіслала TikTok попередні висновки про те, що облікові записи неповнолітніх на платформі не відповідають стандартам безпеки, передбаченим цифровим законодавством ЄС.

У Британії також почали розслідування проти TikTok щодо захисту неповнолітніх користувачів.