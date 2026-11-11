Зеленський та команда прибули у Дублін

Український президент Володимир Зеленський прибув з командою до Ірландії.

Про це він повідомив у соцмережах у середу, 11 листопада, передає "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що прибув до Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти.

За його словами, цього дня та 12 листопада у нього заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами. Зокрема президент очікує на зустріч з спецпредставниками американського президента Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Загалом близько 20 лідерів. Візьму участь в інавгураційній пленарній сесії саміту ЄПС. Працюємо, щоб мир був ближчим. Дякую всім, хто допомагає та підтримує Україну", – додав він.

Цього дня стало відомо, що спецпосланці американського президента Джаред Кушнер і Стів Віткофф у четвер, 12 листопада, вирушать до Москви, де зустрінуться з кремлівським правителем Владіміром Путіним, а після цього запланована їхня зустріч із Зеленським у Дубліні.

Повідомляли, що під час першого раунду переговорів напередодні сторони обговорили гарантії безпеки, вимоги Росії та торкнулися питання післявоєнного майбутнього.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори Україна-США-Росія, які відбулися 10 листопада в Абу-Дабі, були "дуже продуктивними", але попереду ще багато роботи.

Зеленський описав тристоронній формат як "конструктивний та доволі змістовний".