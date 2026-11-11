Зеленский и его команда прибыли в Дублин

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с делегацией в Ирландию.

Об этом он сообщил в социальных сетях в среду, 11 ноября, передает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что прибыл в Дублин для участия в IX саммите Европейского политического сообщества.

По его словам, в этот день и 12 ноября у него запланированы двусторонние и многосторонние встречи с партнерами. В частности, президент ожидает встречи со спецпредставителями американского президента Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

"Всего около 20 лидеров. Приму участие в инаугурационной пленарной сессии саммита ЕПС. Работаем над тем, чтобы мир стал ближе. Спасибо всем, кто помогает и поддерживает Украину", – добавил он.

В этот день стало известно, что спецпосланцы американского президента Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в четверг, 12 ноября, отправятся в Москву, где встретятся с кремлевским правителем Владимиром Путиным, а после этого запланирована их встреча с Зеленским в Дублине.

Сообщалось, что во время первого раунда переговоров накануне стороны обсудили гарантии безопасности, требования России и затронули вопрос о послевоенном будущем.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры Украина-США-Россия, состоявшиеся 10 ноября в Абу-Даби, были "очень продуктивными", но впереди ещё много работы.

Зеленский охарактеризовал трехсторонний формат как "конструктивный и довольно содержательный".