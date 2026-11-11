СМИ: глава Евросовета представит новый компромиссный вариант бюджета ЕС через 10 дней

Президент Европейского совета Антониу Кошта предложит новый компромиссный проект переговорного документа по следующему семилетнему бюджету ЕС в субботу, 21 ноября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Rapporteur.

Кошта столкнулся со сложной задачей: ему необходимо заручиться поддержкой двух конкурирующих групп государств-членов. Одна из них выступает за значительное сокращение бюджета, тогда как другая стремится защитить финансирование регионального развития, известное как политика сплочённости, а также сохранить субсидии для фермеров.

"Мы ожидаем, что новый переговорный документ, вероятно, будет представлен 21 ноября", – заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

Предыдущая попытка предложить компромисс по бюджету ЕС на 2028–2034 годы, представленная 10 октября Ирландией, председательствующей в Совете ЕС, была категорически отклонена.

Кошта призывает лидеров достичь компромисса по бюджету на 2028–2034 годы на саммите 26–27 ноября. Дипломаты называют этот шаг политическим маневром, призванным подтолкнуть европейских лидеров к достижению соглашения до конца года.

Ожидается, что переговоры между лидерами выйдут на решающий этап во время следующего саммита, который начнется 17 декабря.

Многие опасаются, что ряд национальных выборов в следующем году, в частности во Франции, может значительно затруднить достижение бюджетного соглашения.

Другие лидеры, в частности президент Литвы Гитанас Науседа, спокойнее относятся к возможным последствиям заключения соглашения в начале следующего года.

Ситуацию дополнительно осложнил канцлер Германии Фридрих Мерц, который внес неожиданный элемент в дискуссию, прямо связав свою поддержку бюджета ЕС с согласием всех остальных стран поддержать будущие кредиты для Украины.

Петер Мадьяр, премьер-министр Венгрии, а также лидеры Чехии, Словакии и Болгарии отвергли попытку Мерца связать эти два вопроса.