В Варшаве назвали количество участников марша, приуроченного к Дню независимости Польши

В Центре безопасности Варшавы назвали количество участников марша, прошедшего в этом году по случаю Дня независимости страны под лозунгом "Поляк – хозяин в Польше".

Об этом сообщил директор Центра безопасности столицы Ярослав Мишталь, передает Onet, пишет "Европейская правда".

По словам Мишталя, число участников марша в этом году достигло 250 тысяч человек.

В то же время организаторы мероприятия сообщили во время шествия, что в мероприятии приняли участие от 500 тысяч до одного миллиона человек.

Фото: РАР

Как сообщалось ранее, к мероприятию присоединился президент Кароль Навроцкий. Участники поприветствовали Навроцкого, который нес бело-красное знамя, словами "Здравствуйте, господин президент", а затем спели гимн. Навроцкого сопровождают его старший сын и члены его администрации.

Как сообщалось ранее, некоторые правые польские политики подписали обращение на имя премьер-министра Дональда Туска с призывом провести во Львове "Польский марш независимости".

Напомним, в прошлом году Кароль Навроцкий также принимал участие в Марше независимости в Варшаве.