Зеленский рассказал, что надеется услышать от Уиткоффа и Кушнера после их встречи с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что после переговоров в Абу-Даби спецпредставители президента США отправились к Владимиру Путину с конкретными предложениями, и он рассчитывает, что после переговоров с ним они прибудут на встречу в Дублин в четверг также с конкретными предложениями.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Дублине в среду вечером, сообщает "Европейская правда".

Президент отметил, что его встреча со спецпосланцами президента США ожидается в четверг вечером в столице Ирландии. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут туда после переговоров с Владимиром Путиным в России в первой половине дня.

"Американцы полетели с конкретными предложениями к Путину. Мне бы очень хотелось, чтобы они прилетели с конкретными предложениями в Дублин. Я не очень в это верю, но надежда есть", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас стороны работают над тем, чтобы достичь конкретного результата в мирном процессе до конца года, и поделился ожиданиями от встречи с Уиткоффом и Кушнером в Дублине. По словам главы государства, от американских переговорщиков он рассчитывает получить реакцию российской стороны на вопросы, которые были подняты во время переговоров в Абу-Даби.

"Прежде всего был затронут гуманитарный трек. Стороны обсуждали возможности обмена военнопленных 1000 на 1000, может, получится 1200 на 1200. Это было бы очень позитивно. Я не вижу причин, почему Россия должна отказать, но все бывает. А второй вопрос – это гарантии безопасности. Обсуждали несколько форматов гарантий безопасности для Украины. И мы также получим ответ русских американцам. Они получат их видение этого вопроса", – сказал Зеленский.

Также, по его словам, поднимаются вопросы, касающиеся прекращения огня в энергетике, на море и в критической инфраструктуре. "Мы договорились, что американская сторона будет встречаться с российским лидером, и там все эти вопросы будут подняты. Поэтому я рассчитываю, как минимум, получить ответ вечером в Дублине", – отметил президент.

По его словам, также обсуждается вопрос о возможности трехсторонней встречи на уровне лидеров, где был бы поднят территориальный вопрос.

Отдельно Зеленский подчеркнул важность присутствия европейцев за столом переговоров.

"Я подчеркиваю, что это очень важно. Что Европа должна участвовать в переговорах за столом. И также был сигнал (об этом) от американской стороны. Мы всегда это поддерживали. И очень важно, что сейчас мы видим изменение… американская сторона относится к этому более тепло", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, Украина хочет, чтобы в следующий раз на переговорах Европа была уже не в кулуарах встречи, как в Абу-Даби, а в качестве равноправного участника.

Владимир Зеленский прибыл в Ирландию в среду вечером после визита в Данию.