В Кремлі уточнили час зустрічі Віткоффа і Кушнера з Путіним

Правитель Росії Владімір Путін зустрінеться з американськими спецпосланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у першій половині дня 12 листопада.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив журналістам помічник Путіна Юрій Ушаков, його слова наводить ТАСС.

Ушаков відзначив, що зустріч відбудеться "у першій половині дня". Він підкреслив, що з точки зору протоколу зустріч відбудеться "як зазвичай".

Раніше Кушнер заявив, що 12 листопада він разом зі спеціальним посланцем американського лідера Стівом Віткоффом вирушить до Москви. За його словами, вони планують обговорити з правителем РФ теми, порушені під час тристоронніх переговорів щодо України в Абу-Дабі.

Після цього Віткофф і Кушнер мають намір вирушити до Дубліна на зустріч із Володимиром Зеленським.

Повідомляли, що під час першого раунду переговорів напередодні сторони обговорили гарантії безпеки, вимоги Росії та торкнулися питання післявоєнного майбутнього.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори Україна-США-Росія, які відбулися 10 листопада в Абу-Дабі, були "дуже продуктивними", але попереду ще багато роботи.

За словами українського президента, першим підсумком зустрічей стала гуманітарна домовленість про підготовку нового обміну.