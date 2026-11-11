Зеленский: американцы пытаются найти "модификации" для решения вопроса Донбасса

Американская сторона пытается найти различные варианты решения территориального вопроса для урегулирования войны, но в любом случае его следует обсуждать на уровне лидеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент Владимир Зеленский заявил в среду вечером на пресс-конференции в Дублине.

По его словам, американцы регулярно поднимают тему Донбасса на переговорах.

"Конечно, они сосредотачивают на этом своё внимание. Они думают, что для того, чтобы остановить эту войну, мы должны уйти с нашей территории. С нами невозможно говорить таким образом, когда речь идёт о независимости нашей страны. Они пытаются найти некоторые варианты решения этого вопроса. И я слышал разные вещи", – сказал Зеленский.

Он добавил, что не будет вдаваться в детали, поскольку понадобятся часы, "чтобы обсудить все эти варианты".

"Но в любом случае все зависит от воли американской стороны: оказывать давление на россиян или нет. Зависит от формата их диалога с россиянами", – подчеркнул Зеленский.

В то же время он отметил, что если есть стремление решить такие деликатные вопросы, то о них следует говорить. "Мы должны не только обсудить, но и решить их, и говорить на уровне лидеров. Но для этого нам нужны позитивные сигналы от американской стороны и поддержка со стороны российской стороны при их участии", – сказал Зеленский.

Спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в первой половине дня в четверг проведут встречу с главой РФ Владимиром Путиным в России.

Зеленский сообщил, что в четверг вечером посланцы американского президента встретятся с ним в Дублине, и рассказал, чего ожидает от встречи с ними.