27-річний поліцейський Артур Моранський, який разом із колегою зупинив чоловіка, що розстрілював перехожих у центрі Кракова, у середу переніс операцію на руці, та, ймовірно, на нього чекає ще одна велика операція та кілька менших хірургічних втручань.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Onet.

Операцію провели у середу у військовому шпиталі в Кракові. Хірурги оглянули поранення правоохоронця та зафіксували його ліктьовий суглоб за допомогою гвинтів.

"Попередня, перша операція покаже нам, якими будуть подальші кроки", – розповів у розмові з "Радіо Краків" завідувач лікарняного відділення анестезіології та інтенсивної терапії професор Войцех Щеклік.

За його словами, медичний заклад має значні можливості для мікрохірургічних втручань і відновлення тканин руки, а також для лікування травм легень і дихальної недостатності.

Наразі лікарі не можуть сказати, наскільки вдасться відновити функціональність руки поліцейського. За попередніми оцінками, йому може знадобитися ще одна масштабна операція та кілька менших процедур.

Раніше Моранському зробили операцію на пошкодженій легені у краківській лікарні. Після цього його стан стабілізувався.

Нагадаємо, у суботу двоє поліцейських – Якуб Кулік та Артур Моранський – зупинили нападника, який стріляв у випадкових перехожих на ринковій площі Кракова; загинули 6 людей. Обидва правоохоронці дістали серйозні поранення.

Повідомляли, що Моранський, отямившись після першої операції, у першу чергу запитав, чи вижив його напарник Якуб Кулік.

9 листопада у Кракові пройшов Марш тиші на згадку про жертв стрілянини, у заході брали участь президент Кароль Навроцький та прем'єр-міністр Дональд Туск.