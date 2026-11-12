Полицейский, остановивший стрелка в Кракове, перенес ещё одну операцию – возможно, не последнюю

27-летний полицейский Артур Мораньский, который вместе с коллегой задержал мужчину, расстреливавшего прохожих в центре Кракова, в среду перенес операцию на руке, и, вероятно, его ждет еще одна крупная операция и несколько менее серьезных хирургических вмешательств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Операцию провели в среду в военном госпитале в Кракове. Хирурги осмотрели ранения правоохранителя и зафиксировали его локтевой сустав с помощью винтов.

"Предварительная, первая операция покажет нам, какими будут дальнейшие шаги", – рассказал в беседе с "Радио Краков" заведующий больничным отделением анестезиологии и интенсивной терапии профессор Войцех Щеклик.

По его словам, медицинское учреждение располагает значительными возможностями для микрохирургических вмешательств и восстановления тканей руки, а также для лечения травм легких и дыхательной недостаточности.

На данный момент врачи не могут сказать, насколько удастся восстановить функциональность руки полицейского. По предварительным оценкам, ему может понадобиться еще одна масштабная операция и несколько менее серьезных процедур.

Ранее Мораньскому сделали операцию на поврежденном легком в краковской больнице. После этого его состояние стабилизировалось.

Напомним, в субботу двое полицейских – Якуб Кулик и Артур Мораньский – задержали нападавшего, который стрелял в случайных прохожих на рыночной площади Кракова; погибли 6 человек. Оба правоохранителя получили серьезные ранения.

Сообщалось, что Мораньский, придя в себя после первой операции, в первую очередь спросил, выжил ли его напарник Якуб Кулик.

9 ноября в Кракове прошел Марш тишины в память о жертвах стрельбы, в мероприятии приняли участие президент Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск.