"А Куба живий?": поранений у Кракові поліцейський після операції насамперед запитав про колегу

27-річний поліцейський Артур Моранський, який дістав тяжкі поранення в суботу під час знешкодження стрілка у Кракові, прокинувшись після операцію у першу чергу запитав про стан свого напарника Якуба Куліка.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Ян Голба, мер польського міста Мушина, звідки походить Моранський, розповів виданню, що дізнався про перші слова поліцейського після майже 12-годинної операції від його найближчих родичів

"Знаєте, якими були перші слова Артура Моранського невдовзі після того, як він отямився після важкої операції? "А Куба живий?" Куба – його напарник по службі", – написав також Ян Голба у соцмережах

Про це також розповів у соцмережі Х прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. "Перші слова героїчного поліцейського Артура Моранського після пробудження: "А Куба живий?". Він запитував про Якуба Куліка, другого з героїв. Такі моменти повертають віру в людину", – написав польський прем'єр.

"Це було цілковитою несподіванкою. Перші слова – і одразу запитання про колегу. Видно, що вони усвідомлювали, на що йдуть. Він розумів величезний ризик", – додав мер Мушини у розмові з виданням.

Голба зізнався, що особисто не знав Артура Моранського, однак має інформацію про нього від місцевих жителів.

"Він п'ять років грав у нашому місцевому футбольному клубі. Також був читцем у церкві. Одружився тут, у Мушині, а згодом переїхав до Кракова", – розповів мер.

Раніше мер Кракова Лукаш Гібала повідомив, що звернувся з проханням у терміновому порядку присвоїти звання Почесного громадянина Королівського столичного міста Кракова двом поліцейським – Артуру Моранському та Якубу Куліку, які знешкодили нападника, що скоїв суботній напад у центрі Кракова.

Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, на центральній ринковій площі у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь. Відомо про шістьох загиблих та 15 поранених.

У квартирі стрілка польські правоохоронці під час обшуку виявили три тіла, що належать членам його родини – матері, батьку та сестрі.

9 листопада стало відомо, що нападник помер у лікарні.