У Польщі відповіли на ідею Мерца пов'язати бюджет ЄС з фінансуванням України

Польща відреагувала на тиск німецького канцлера Фрідріха Мерца, який хоче пов’язати укладення угоди щодо нового бюджету ЄС зі згодою всіх держав на подальше фінансування України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Мерц хоче, щоб усі країни ЄС брали участь у покритті витрат на чергову допомогу Україні. Наступного року Київ потребує додаткових 70 млрд євро, з яких 45 млрд мав би забезпечити ЄС.

Подібну позицію висловлює ірландський міністр фінансів Саймон Гарріс: "Дуже важко серйозно говорити про багаторічний бюджет Європи без України та фінансування України. Будь-яка інша розмова була б неповною".

Польща вважає, що тиск Мерца спрямований насамперед на країни, які виступають проти фінансування Києва.

"Це спосіб тиску на ті країни, що входять до групи згуртованості і виступають проти фінансування України, такі як Словаччина чи Чехія. За принципом: не буде багаторічного бюджету, якщо ви не погодитеся на якесь фінансування України. Ми ж підтримуємо фінансування України", – сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Немчицький.

Чехія, Словаччина та Угорщина не брали участі в раніше узгодженій позиці у розмірі 90 млрд євро для України і заявляють про намір домагатися подібних винятків у рамках наступних механізмів допомоги. Таку можливість також розглядає Болгарія.

Немчицький наголошує, що Варшава виступає за підтримку України, а її фінансування безпосередньо пов’язане з безпекою Польщі.

"Банкрутство України означало б різке зростання загрози для безпеки Польщі. Тому європейська участь у фінансуванні України є необхідною та відповідає інтересам Польщі. Це питання потрібно вирішити незалежно від переговорів щодо нового бюджету ЄС", – зазначив заступник міністра.

Однак, за його словами, не можна пов'язувати справу фінансування України з бюджетом ЄС.

Для Варшави проблема полягає в тому, що вона хоче одночасно захистити кошти на політику згуртованості та сільське господарство. Натомість Німеччина та інші багаті країни вимагають обмеження витрат ЄС і водночас збільшення видатків на оборону, безпеку та допомогу Україні. Якщо внески до бюджету ЄС не зростуть, економію доведеться шукати саме у фондах на розвиток регіонів та підтримку фермерів.

Як повідомляла "Європейська правда", у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти німецький канцлер Фрідріх Мерц поставив підтримку Німеччиною бюджету ЄС на 2028-2034 роки в залежність від згоди всіх країн Євросоюзу фінансувати Україну, яка зіткнулася з дефіцитом у 70 млрд євро 2027 року.

У відповідь на це, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав лист Мерца "шантажем".

Угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр також розкритикував ідею канцлера Мерца пов’язати ухвалення семирічного бюджету Європейського Союзу з підтримкою України, заявивши, що це не є правильним підходом.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш також заявив, що угода щодо майбутнього фінансування України не може стати попередньою умовою для ухвалення наступного семирічного бюджету ЄС.