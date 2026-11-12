В Польше ответили на идею Мерца связать бюджет ЕС с финансированием Украины

Польша отреагировала на давление со стороны немецкого канцлера Фридриха Мерца, который хочет увязать заключение соглашения о новом бюджете ЕС с согласием всех государств на дальнейшее финансирование Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Мерц хочет, чтобы все страны ЕС участвовали в покрытии расходов на очередную помощь Украине. В следующем году Киеву потребуется дополнительно 70 млрд евро, из которых 45 млрд должен обеспечить ЕС.

Подобную позицию выражает ирландский министр финансов Саймон Харрис: "Очень трудно серьезно говорить о многолетнем бюджете Европы без Украины и финансирования Украины. Любой другой разговор был бы неполным".

Польша считает, что давление Мерца направлено прежде всего на страны, которые выступают против финансирования Киева.

"Это способ давления на те страны, которые входят в группу сплочённости и выступают против финансирования Украины, такие как Словакия или Чехия. По принципу: не будет многолетнего бюджета, если вы не согласитесь на какое-либо финансирование Украины. Мы же поддерживаем финансирование Украины", – сказал заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий.

Чехия, Словакия и Венгрия не участвовали в ранее согласованной позиции в размере 90 млрд евро для Украины и заявляют о намерении добиваться подобных исключений в рамках следующих механизмов помощи. Такую возможность также рассматривает Болгария.

Немчицкий подчеркивает, что Варшава выступает за поддержку Украины, а её финансирование напрямую связано с безопасностью Польши.

"Банкротство Украины означало бы резкое увеличение угрозы безопасности Польши. Поэтому участие Европы в финансировании Украины необходимо и соответствует интересам Польши. Этот вопрос нужно решить независимо от переговоров о новом бюджете ЕС", – отметил заместитель министра.

Однако, по его словам, нельзя связывать вопрос финансирования Украины с бюджетом ЕС.

Для Варшавы проблема заключается в том, что она хочет одновременно сохранить средства на политику сплочённости и сельское хозяйство. В свою очередь Германия и другие богатые страны требуют ограничения расходов ЕС и одновременно увеличения ассигнований на оборону, безопасность и помощь Украине. Если взносы в бюджет ЕС не вырастут, экономию придется искать именно в фондах на развитие регионов и поддержку фермеров.

Как сообщала "Европейская правда", в письме президенту Европейского совета Антониу Коште немецкий канцлер Фридрих Мерц условил поддержку Германией бюджета ЕС на 2028–2034 годы от согласия всех стран Евросоюза финансировать Украину, которая столкнулась с дефицитом в 70 млрд евро в 2027 году.

В ответ на это премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал письмо Мерца "шантажом".

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр также раскритиковал идею канцлера Мерца связать принятие семилетнего бюджета Европейского Союза с поддержкой Украины, заявив, что это не является правильным подходом.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также заявил, что соглашение о будущем финансировании Украины не может стать предварительным условием для принятия следующего семилетнего бюджета ЕС.