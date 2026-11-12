Франция подтвердила, что в рамках новых санкций против РФ ЕС введет ограничения для 50 банков

Французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад подтвердил, что Европейский Союз в понедельник, 16 ноября, одобрит новые санкции против России, в рамках которых, среди прочего, будут введены ограничения в отношении 50 банков.

Его заявление приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что ЕС продолжит оказывать экономическое давление на Россию и, конечно же, будет поддерживать Украину.

"В понедельник мы введем новые санкции против России, которые охватят 150 дополнительных субъектов хозяйствования и 50 банков, причем именно Франция предложила включить в список большинство из этих субъектов", – сказал Аддад в эфире телеканала LCI.

Он также осудил принятое в среду решение России о запрете на въезд в страну корреспондентке газеты Le Monde Ариане Шемен, независимому журналисту и бывшему московскому корреспонденту Полю Гого, а также двум французским депутатам.

"Это запугивание. Франция не поддастся запугиванию. Я считаю, что эти депутаты и журналисты просто выполняют свою работу; в частности, эти депутаты очень активно участвуют в борьбе против иностранного вмешательства", – сказал Аддад.

В среду "ЕП" стало известно, что послы стран Евросоюза на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper) предварительно согласовали внесение в санкционные списки против России 145 физических и юридических лиц.

По данным источника "ЕП", в санкционные списки будут включены 12 физических и 101 юридическое лицо. Среди этой сотни – 50 российских банков. Кроме того, 30 физических и одно юридическое лицо будут внесены в список в рамках санкционного режима в отношении гибридной деятельности России. А еще одно юридическое лицо – в список санкционного режима ЕС в отношении кибератак.

12 октября ЕС одобрил самое масштабное расширение персональных санкций против РФ – в новом списке почти 1600 физических и юридических лиц.