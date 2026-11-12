У Навроцького різко відповіли Тускові на запрошення додому
Речник президента Польщі Рафал Лешкевич назвав хитрим політичним жестом запрошення прем'єром Дональдом Туском президента Кароля Навроцького разом із дружиною та дітьми до себе додому в Сопот.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
Рафал Лешкевич оцінив крок Туска як "хитрий хід прем’єра".
"Це чергова спроба прем’єр-міністра Дональда Туска запросити президента. Звісно, у цьому немає ані краплі щирості, ми не маємо щодо цього жодних ілюзій. Це був жест виключно політичного характеру", – зазначив він.
За словами прессекретаря президента, "не можна сідати за один стіл з людиною, яка порушила конституцію, яка за допомогою поліцейських палиць ввела узурпаторів до Конституційного трибуналу".
Водночас він нагадав про умови Кароля Навроцького, які має виконати Туск для зустрічі з ним.
"Пан президент чітко заявив, що готовий до зустрічі з паном прем’єром Дональдом Туском, але висунув дві дуже прості для виконання умови: виведення поліції з Конституційного трибуналу та забезпечення доступу до суду суддям, які мають право там перебувати, оскільки є суддями цього суду", – підкреслив Лешкевич.
Він зазначив, що "зустріч, безперечно, має відбутися, але для цього мають бути виконані ці дві умови".
На запитання, чи не повинен президент зустрітися з прем’єр-міністром, особливо в контексті останніх подій у Кракові, він відповів, що "дуже важливо почати нормальний діалог, але нехай це не буде елементом холодного політичного розрахунку, а справжньою потребою виправити ситуацію, яку зіпсував прем’єр-міністр Дональд Туск".
Напередодні Дональд Туск запросив Кароля Навроцького разом із дружиною та дітьми до себе додому в Сопоті на розмову на тлі кризи навколо Конституційного трибуналу.
"Давайте розділимо різдвяний хлібець перед Святвечором. Поговоримо. Моя квартира невелика, але в кухні за столом знайдеться місце для нас двох, і ми поговоримо, як колись казали, як поляк з поляком. Польща варта нашої розмови. Польща варта солідарності полячок і поляків", – наголосив Туск.
Нагадаємо, 30 жовтня 2026 року одна з суддів Конституційного трибуналу Анна Корвін-Пьотровська оголосила про відсторонення голови та його заступника, що спричинило відкрите протистояння і сутички біля суду. Туск наполягає на легітимності обраних парламентом суддів, тоді як Навроцький звинувачує уряд у незаконному захопленні контролю над установою.
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