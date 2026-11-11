Туск запросив Навроцького до себе додому обговорити кризу навколо Конституційного трибуналу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запросив президента Кароля Навроцького разом із дружиною та дітьми до себе додому в Сопоті на розмову на тлі кризи навколо Конституційного трибуналу.

Про це він заявив під час виступу в Щецині з нагоди Дня незалежності Польщі 11 листопада, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Туск нагадав, що вони з Навроцьким мали провести зустріч, і запропонував не чекати на узгодження її дати.

"Пане президенте, ми мали зустрітися. Я трохи чекав на це запрошення, але від щирого серця, не чекаючи більше, хочу запросити вас разом із дружиною, родиною та дітьми до мене додому в Сопоті", – сказав польський прем’єр.

Він запропонував зустрітися перед Різдвом та поговорити.

"Давайте розділимо різдвяний хлібець перед Святвечором. Поговоримо. Моя квартира невелика, але в кухні за столом знайдеться місце для нас двох, і ми поговоримо, як колись казали, як поляк з поляком. Польща варта нашої розмови. Польща варта солідарності полячок і поляків", – наголосив Туск.

Особиста зустріч Туска і Навроцького мала відбутися для обговорення шляхів подолання кризи навколо Конституційного трибуналу Польщі. Однак досі не вдалося визначити можливу дату такої зустрічі.

Під час виступу в Щецині Туск також передав особливі вітання Кракову та його жителям – через чотири дні після кривавого нападу в центрі міста. Глава уряду наголосив, що Польща має бути об’єднаною навколо найважливіших для країни питань.

Нагадаємо, 30 жовтня 2026 року одна з суддів Конституційного трибуналу Анна Корвін-Пьотровська оголосила про відсторонення голови та його заступника, що спричинило відкрите протистояння і сутички біля суду. Туск наполягає на легітимності обраних парламентом суддів, тоді як Навроцький звинувачує уряд у незаконному захопленні контролю над установою.

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