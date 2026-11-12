В Навроцкого резко ответили Туску на приглашение к себе домой

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич назвал хитрым политическим жестом приглашение премьер-министра Дональда Туска президенту Каролю Навроцкому вместе с женой и детьми к себе домой в Сопот.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Рафал Лешкевич оценил шаг Туска как "хитрый ход премьера".

"Это очередная попытка премьер-министра Дональда Туска пригласить президента. Конечно, в этом нет ни капли искренности, у нас нет по этому поводу никаких иллюзий. Это был жест исключительно политического характера", – отметил он.

По словам пресс-секретаря президента, "нельзя садиться за один стол с человеком, который нарушил конституцию, который с помощью полицейских дубинок ввел узурпаторов в Конституционный трибунал".

В то же время он напомнил об условиях Кароля Навроцкого, которые должен выполнить Туск для встречи с ним.

"Господин президент четко заявил, что готов к встрече с господином премьером Дональдом Туском, но выдвинул два очень простых для выполнения условия: вывод полиции из Конституционного трибунала и обеспечение доступа в суд судьям, которые имеют право там находиться, поскольку являются судьями этого суда", – подчеркнул Лешкевич.

Он отметил, что "встреча, несомненно, должна состояться, но для этого должны быть выполнены эти два условия".

На вопрос, не должен ли президент встретиться с премьер-министром, особенно в контексте последних событий в Кракове, он ответил, что "очень важно начать нормальный диалог, но пусть это не будет элементом холодного политического расчета, а настоящей необходимостью исправить ситуацию, которую испортил премьер-министр Дональд Туск".

Накануне Дональд Туск пригласил Кароля Навроцкого вместе с женой и детьми к себе домой в Сопот на беседу на фоне кризиса вокруг Конституционного трибунала.

"Давайте разделим рождественский хлеб в канун Рождества. Поговорим. Моя квартира небольшая, но на кухне за столом найдется место для нас двоих, и мы поговорим, как когда-то говорили, как поляк с поляком. Польша достойна нашего разговора. Польша достойна солидарности полек и поляков", – подчеркнул Туск.

Напомним, 30 октября 2026 года одна из судей Конституционного трибунала Анна Корвин-Пиотровская объявила об отстранении председателя и его заместителя, что вызвало открытое противостояние и столкновения у здания суда. Туск настаивает на легитимности избранных парламентом судей, тогда как Навроцкий обвиняет правительство в незаконном захвате контроля над учреждением.

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