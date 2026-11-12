Мерц заявив про позитивні сигнали з РФ щодо участі Європи у мирних переговорах

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що з російського боку надходить все більше сигналів стосовно готовності долучити Європу до переговорів про врегулювання війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти в Дубліні в четвер.

Під час спілкування з журналістами Мерц розповів, що вловив "деякі позитивні сигнали з переговорів", які відбулися в Абу-Дабі 10-11 листопада.

"У нас є шанс разом з американцями досягти справжнього мирного устрою в Європі, але попереду ще довгий шлях, і цей довгий шлях ми маємо пройти разом", – сказав канцлер.

У цьому контексті він висловив очікування, що російський уряд та російський лідер нарешті погодяться на проведення переговорів спільно з європейцями.

"За столом переговорів мають бути присутні Україна, європейці, американці та, звісно, Росія. І тоді з’явиться можливість обговорити це питання. У нас є перевірені формати в рамках Європейського Союзу. І ми також обговоримо, хто, за необхідності, представлятиме Європейський Союз, але це питання, яке ми обговорюватимемо за закритими дверима, а не відкрито між собою", – відзначив канцлер Німеччини.

Він також додав, що зараз справа не в конкретних особах, які представлятимуть Європу, а в тому, щоб Владімір Путін був готовий до переговорів.

"І я з певним задоволенням відзначаю, що, очевидно, з російського боку дедалі більше визнається: про Європу не можна говорити без Європи, і це насамперед є гарною новиною. Чи так буде й надалі, покаже час. Це дуже залежатиме від переговорів найближчими днями", – сказав Мерц.

Канцлер відзначив, що не проти, аби працювати далі над цим завданням у форматі E3 чи E5. "Важливо, щоб Росія сіла за стіл переговорів і була готова до переговорів. Усе інше тоді також складеться добре", – резюмував Мерц.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін вважає, що Європі необов'язково мати одного представника на потенційних переговорах з Росією.

Естонія вважає, що президент Європейської ради Антоніу Кошта та глава дипломатії ЄС Кая Каллас можуть представляти Європу на переговорах щодо врегулювання війни в Україні.