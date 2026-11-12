Мерц заявил о позитивных сигналах от РФ в вопросе участия Европы в мирных переговорах

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что с российской стороны поступает всё больше сигналов о готовности привлечь Европу к переговорам об урегулировании войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Дублине в четверг.

Во время общения с журналистами Мерц рассказал, что уловил "некоторые позитивные сигналы с переговоров", состоявшихся в Абу-Даби 10–11 ноября.

"У нас есть шанс вместе с американцами достичь подлинного мирного уклада в Европе, но впереди еще долгий путь, и этот долгий путь мы должны пройти вместе", – сказал канцлер.

В этом контексте он выразил надежду, что российское правительство и российский лидер наконец согласятся на проведение переговоров совместно с европейцами.

"За столом переговоров должны присутствовать Украина, европейцы, американцы и, конечно, Россия. И тогда появится возможность обсудить этот вопрос. У нас есть проверенные форматы в рамках Европейского Союза. И мы также обсудим, кто, при необходимости, будет представлять Европейский Союз, но этот вопрос мы будем обсуждать за закрытыми дверями, а не открыто между собой", – отметил канцлер Германии.

Он также добавил, что сейчас дело не в конкретных лицах, которые будут представлять Европу, а в том, чтобы Владимир Путин был готов к переговорам.

"И я с определенным удовлетворением отмечаю, что, очевидно, с российской стороны все больше признается: о Европе нельзя говорить без Европы, и это, прежде всего, хорошая новость. Будет ли так и в дальнейшем, покажет время. Это во многом будет зависеть от переговоров в ближайшие дни", – сказал Мерц.

Канцлер отметил, что не против продолжить работу над этой задачей в формате E3 или E5. "Важно, чтобы Россия села за стол переговоров и была готова к переговорам. Все остальное тогда также сложится хорошо", – резюмировал Мерц.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин считает, что Европе необязательно иметь одного представителя на потенциальных переговорах с Россией.

Эстония считает, что президент Европейского совета Антониу Кошта и глава дипломатии ЕС Кая Каллас могут представлять Европу на переговорах по урегулированию войны в Украине.