Трамп заявив, що США більше не потрібна угода з Іраном, і дав нове доручення Венсу

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США більше не потрібна угода з Іраном, і наказав віцепрезиденту Джей ді Венсу "зосередити всю свою увагу на масштабній корупції та злочинності".

Про це він написав у соцмережі Truth Social у четвер, 12 листопада, передає "Європейська правда".

У своєму дописі Трамп заявив, що США "не потрібна угода з Іраном".

"Ті часи давно минули. У нас є їхні гроші – сотні мільярдів доларів – і у нас є їхня протока", – зазначив він.

У цьому контексті американський президент попросив Венса "зосередити всю свою увагу на масштабній корупції та злочинності, що мають місце в містах і штатах, якими керують демократи, по всій території США".

"Блакитні" штати, такі як Міннесота, Каліфорнія, Іллінойс та багато інших, – це погано керовані, корумповані катастрофи. Щомісяця викрадаються мільярди доларів. Наш бюджет можна було б швидко збалансувати, поклавши край цій масштабній злочинній діяльності", – заявив Трамп.

Напередодні Трамп стверджував, що США "не розпочинали війну з Іраном".

А 6 листопада американські збройні сили здійснили нові обмежені удари по Ірану, націлені на іранську систему протиповітряної оборони.

За даними ЗМІ, США та Іран наближаються до потенційного прориву в зусиллях щодо припинення війни, оскільки Тегеран начебто демонструє готовність обговорювати питання, пов’язані з його ядерною програмою, які раніше не розглядалися.

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