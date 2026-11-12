Трамп заявил, что США больше не нужен договор с Ираном, и дал Венсу новое поручение

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не нужна сделка с Ираном, и поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу "сосредоточить всё своё внимание на масштабной коррупции и преступности".

Об этом он написал в социальной сети Truth Social в четверг, 12 ноября, сообщает "Европейская правда".

В своем посте Трамп заявил, что США "не нужно соглашение с Ираном".

"Те времена давно прошли. У нас есть их деньги – сотни миллиардов долларов – и у нас есть их пролив", – отметил он.

В этом контексте американский президент попросил Вэнса "сосредоточить всё своё внимание на масштабной коррупции и преступности, имеющих место в городах и штатах, которыми управляют демократы, по всей территории США".

"Голубые" штаты, такие как Миннесота, Калифорния, Иллинойс и многие другие, – это плохо управляемые, коррумпированные катастрофы. Ежемесячно похищаются миллиарды долларов. Наш бюджет можно было бы быстро сбалансировать, положив конец этой масштабной преступной деятельности", – заявил Трамп.

Накануне Трамп утверждал, что США "не начинали войну с Ираном".

А 6 ноября американские вооруженные силы нанесли новые ограниченные удары по Ирану, нацеленные на иранскую систему противовоздушной обороны.

По данным СМИ, США и Иран приближаются к потенциальному прорыву в усилиях по прекращению войны, поскольку Тегеран якобы демонстрирует готовность обсуждать вопросы, связанные с его ядерной программой, которые ранее не рассматривались.

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