Гегсет нагородив військового, який зробив йому зауваження біля могили Невідомого солдата

Міністр оборони Піт Гегсет у четвер, 12 листопада, нагородив військового, який зробив зауваження йому та членам його апарату біля Могили Невідомого солдата, медаллю за заслуги перед збройними силами.

Про це пише CNN, передає "Європейська правда".

Раніше у США група, до складу якої входив глава Пентагону створила незручну ситуацію на Національному кладовищі в Арлінгтоні. З групи, що оточувала главу Пентагону, долинали гучний сміх та уривки розмов.

Тоді військовослужбовець збройних сил США на варті був змушений голосно зробити зауваження міністру та його супутникам за їхній сміх і галас.

Після цього, як підтвердив представник Пентагону, Гегсет нагородив військового, який зробив зауваження, медаллю.

За словами представника, він прийняв у Пентагоні 3-й піхотний полк, відомий як "Стара гвардія", "де він з гордістю вручив спеціалісту Іглесіасу медаль "За заслуги перед збройними силами" за виконання своїх обов’язків біля Могили Невідомого солдата 11 листопада 2026 року".

Сам Гегсет у соцмережі Х опублікував світлини з нагородження та зазначив: "Ми любимо солдатів. Ми любимо стандарти". Водночас він не зазначив, кого нагородив та за що.

Фото: Х

Головний речник Пентагону Шон Парнелл також прокоментував цей інцидент, зазначивши, що солдат "правильно та з повагою нагадав усім про необхідність дотримання етикету".

Могила Невідомого солдата є одним із найсвятіших військових меморіалів США, і політики, іноземні високопосадовці та інші видатні особи часто відвідують її, щоб віддати шану американським військовослужбовцям.

Зазначається, що від вартового, який охороняє могилу – це цілодобова робота, яку з 1948 року виконують солдати "Старої гвардії" – очікується, що він підтримуватиме атмосферу поваги навколо могили, вказуючи на порушення тим відвідувачам, які поводяться занадто галасливо.

Як повідомлялося, республіканці в Палаті представників США у вівторок заблокували спробу імпічменту міністра оборони Піта Гегсета.

Раніше Гегсет зневажливо відреагував на спроби імпічменту, заявивши, що погоджується з Трампом у тому, що він "зробив би це знову", якби йшлося про початок війни з Іраном.