Хегсет наградил военного, который сделал ему замечание у могилы Неизвестного солдата

Министр обороны Пит Хегсет в четверг, 12 ноября, наградил военного, который высказал замечание ему и членам его аппарата у Могилы Неизвестного солдата, медалью за заслуги перед вооруженными силами.

Об этом пишет CNN, передает "Европейская правда".

Ранее в США группа, в состав которой входил глава Пентагона, создала неловкую ситуацию на Национальном кладбище в Арлингтоне. Из группы, окружавшей главу Пентагона, доносились громкий смех и обрывки разговоров.

Тогда военнослужащий вооруженных сил США, стоявший на страже, был вынужден громко сделать замечание министру и его спутникам за их смех и шум.

После этого, как подтвердил представитель Пентагона, Хегсет наградил военного, сделавшего замечание, медалью.

По словам представителя, он принял в Пентагоне 3-й пехотный полк, известный как "Старая гвардия", "где он с гордостью вручил специалисту Иглесиасу медаль "За заслуги перед вооружёнными силами" за выполнение своих обязанностей у Могилы Неизвестного солдата 11 ноября 2026 года".

Сам Гегсет в соцсети Х опубликовал фотографии с церемонии награждения и отметил: "Мы любим солдат. Мы любим стандарты". При этом он не указал, кого наградил и за что.

Фото: Х

Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл также прокомментировал этот инцидент, отметив, что солдат "правильно и с уважением напомнил всем о необходимости соблюдения этикета".

Могила Неизвестного солдата является одним из самых священных военных мемориалов США, и политики, иностранные высокопоставленные лица и другие выдающиеся деятели часто посещают её, чтобы отдать дань уважения американским военнослужащим.

От часового, охраняющего могилу – это круглосуточная работа, которую с 1948 года выполняют солдаты "Старой гвардии", – ожидается, что он будет поддерживать атмосферу уважения вокруг могилы, указывая на нарушения тем посетителям, которые ведут себя слишком шумно.

Как сообщалось, республиканцы в Палате представителей США во вторник заблокировали попытку импичмента министра обороны Пита Хегсета.

Ранее Хэгсет пренебрежительно отреагировал на попытки импичмента, заявив, что согласен с Трампом в том, что тот "сделал бы это снова", если бы речь шла о начале войны с Ираном.