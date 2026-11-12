Зеленський зустрівся з Коштою та фон дер Ляєн та розповів їм про зустрічі в Абу-Дабі

Президент Володимир Зеленський зустрівся із президентами Європейської ради та Європейської комісії – Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн – та поінформував їх про зустрічі в Абу-Дабі.

Про це він повідомив у соцмережах у четвер, 12 листопада, передає "Європейська правда".

Зустріч Зеленського з Коштою та фон дер Ляєн відбулася у Дубліні на полях засідання Європейської політичної спільноти. Український президент поінформував їх про зустрічі в Абу-Дабі.

"Європейці були присутні на окремих форматах, і важливо, щоб Європа повноцінно була представлена на переговорному треку з росіянами. Особливо коли йдеться про безпеку в Європі, підтримку для України від Європи і будь-які зобовʼязання, які на себе буде брати Європа", – зазначив Зеленський.

Також вони обговорили домовленості з ЄС про додаткову підтримку для проходження зими.

"Розраховуємо вже найближчим часом отримати енергетичні та гуманітарні пакети, допомогу з укриттями", – акцентував він.

Окрім цього, сторони скоординували позиції щодо відкриття останніх двох переговорних кластерів та наступних кроків для вступу України в Євросоюз.

"Потрібно шукати максимально швидкі і справедливі рішення, як цього заслуговують наші люди, які захищають всю Європу", – додав український президент.

Писали, що у Кремлі завершилися переговори спецпредставників американського президента Дональда Трампа – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Очікується, що цього ж дня вони прибудуть у Дублін, де зустрінуться з Зеленським.

За даними медіа, США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме кроки з боку Росії, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах.

У МЗС Росії виступили з ідеями щодо нової архітектури безпеки Європи, у рамках якої запропонували укласти угоди про ненапад із державами-членами НАТО.