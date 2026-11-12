Зеленский встретился с Коштой и фон дер Ляйен и рассказал им о встречах в Абу-Даби

Президент Владимир Зеленский встретился с президентами Европейского совета и Европейской комиссии – Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен – и проинформировал их о встречах в Абу-Даби.

Об этом он сообщил в социальных сетях в четверг, 12 ноября, передает "Европейская правда".

Встреча Зеленского с Коштой и фон дер Ляйен состоялась в Дублине в рамках заседания Европейского политического сообщества. Украинский президент проинформировал их о встречах в Абу-Даби.

"Европейцы присутствовали на отдельных мероприятиях, и важно, чтобы Европа была полноценно представлена на переговорах с россиянами. Особенно когда речь идет о безопасности в Европе, поддержке Украины со стороны Европы и любых обязательствах, которые на себя возьмет Европа", – отметил Зеленский.

Также они обсудили договоренности с ЕС о дополнительной поддержке для перезимовки.

"Рассчитываем уже в ближайшее время получить энергетические и гуманитарные пакеты, помощь с укрытиями", – подчеркнул он.

Кроме того, стороны скоординировали позиции относительно открытия последних двух переговорных кластеров и следующих шагов для вступления Украины в Евросоюз.

"Нужно искать максимально быстрые и справедливые решения, которых заслуживают наши люди, защищающие всю Европу", – добавил украинский президент.

Сообщалось, что в Кремле завершились переговоры спецпредставителей американского президента Дональда Трампа – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера – с главой Кремля Владимиром Путиным.

Ожидается, что в этот же день они прибудут в Дублин, где встретятся с Зеленским.

По данным СМИ, США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое будет предусматривать шаги со стороны России, направленные на снижение напряженности в отношениях.

В МИД России выступили с идеями о новой архитектуре безопасности Европы, в рамках которой предложили заключить соглашения о ненападении с государствами-членами НАТО.