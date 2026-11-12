У Туреччині розбився військовий вертоліт: четверо загиблих

У Туреччині четверо військовослужбовців загинули внаслідок аварії військового вертольота в регіоні Мальтія на сході країни.

Про це повідомило в четвер Міністерство оборони Туреччини, інформує "Європейська правда".

У міністерстві зазначили, що причини аварії вертольота моделі S-70 поки що невідомі.

У відомстві також висловили співчуття родинам загиблих.

За повідомленням Anadolu, до місця аварії було направлено велику кількість карет швидкої допомоги та пожежних бригад. Також негайно було розпочато пошуково-рятувальні операції.

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