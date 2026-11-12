В Турции разбился военный вертолёт: четверо погибших

В Турции четверо военнослужащих погибли в результате крушения военного вертолёта в регионе Мальтия на востоке страны.

Об этом сообщило в четверг Министерство обороны Турции, сообщает "Европейская правда".

В министерстве отметили, что причины крушения вертолета модели S-70 пока неизвестны.

В ведомстве также выразили соболезнования семьям погибших.

По сообщению Anadolu, к месту крушения было направлено большое количество машин скорой помощи и пожарных бригад. Также немедленно были начаты поисково-спасательные операции.

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