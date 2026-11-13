Кошта про представника Європи у переговорах: ми діємо як одна команда

Президент Європейської ради Антоніу Кошта дав зрозуміти, що ЄС поки не визначився з тих, хто представлятиме блок у потенційних переговорах з РФ.

Про це він сказав після саміту Європейської політичної спільноти у Дубліні, передає "Європейська правда".

Кошта наголосив, що Україна – це суверенна держава, як і будь-яка інша країна Європи. Вона повинна мати право вільно обирати свої союзи та партнерства.

"Європа відправила імперії та зони впливу на смітник історії. І ми ніколи не дозволимо їм відродитися", – сказав він.

"Майбутнє європейської безпеки не може обговорюватися та вирішуватися без Європи. Саме тому Європейський Союз разом із НАТО та низкою європейських країн відіграє свою роль у поточних дипломатичних зусиллях. Ми діємо як одна команда – пліч-о-пліч із нашими українськими партнерами", – наголосив Кошта.

Також він нагадав, що в Європі існує усталена архітектура безпеки, яку Росія вирішила підірвати силовими методами.

"Але ми рішуче налаштовані й надалі дотримуватися тих самих фундаментальних принципів, якими вже десятиліттями керується зовнішня політика мирних європейських держав. Ці принципи міжнародного права й надалі будуть орієнтиром для Європейського Союзу в будь-яких переговорах щодо миру в Україні та безпеки в Європі", – пояснив глава Євроради.

Нагадаємо, Естонія вважає, що Кошта та глава дипломатії ЄС Кая Каллас можуть представляти Європу на переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

А от прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін вважає, що Європі необов'язково мати одного представника на потенційних переговорах з Росією.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не так важливо те, хто представлятиме Європу, як те, чи погодиться Росія на присутність європейців за столом переговорів.