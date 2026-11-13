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Кошта о представителе Европы на переговорах: мы действуем как одна команда

Новости — Пятница, 13 ноября 2026, 07:38 — Иванна Костина

Президент Европейского совета Антониу Кошта дал понять, что ЕС пока не определился с тем, кто будет представлять блок на потенциальных переговорах с РФ.

Об этом он заявил после саммита Европейского политического сообщества в Дублине, сообщает "Европейская правда".

Кошта подчеркнул, что Украина – это суверенное государство, как и любая другая страна Европы. Она должна иметь право свободно выбирать свои союзы и партнерства.

"Европа отправила империи и зоны влияния на свалку истории. И мы никогда не позволим им возродиться", – сказал он.

"Будущее европейской безопасности не может обсуждаться и решаться без Европы. Именно поэтому Европейский Союз вместе с НАТО и рядом европейских стран играет свою роль в текущих дипломатических усилиях. Мы действуем как одна команда – бок о бок с нашими украинскими партнерами", – подчеркнул Кошта.

Также он напомнил, что в Европе существует устоявшаяся архитектура безопасности, которую Россия решила подорвать силовыми методами.

"Но мы решительно настроены и в дальнейшем придерживаться тех же фундаментальных принципов, которыми уже десятилетиями руководствуется внешняя политика мирных европейских государств. Эти принципы международного права и впредь будут ориентиром для Европейского Союза в любых переговорах о мире в Украине и безопасности в Европе", – пояснил глава Евросовета.

Напомним, Эстония считает, что Кошта и глава дипломатии ЕС Кая Каллас могут представлять Европу на переговорах по урегулированию войны в Украине.

А вот премьер-министр Ирландии Михол Мартин считает, что Европе необязательно иметь одного представителя на потенциальных переговорах с Россией.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не столь важно, кто будет представлять Европу, как то, согласится ли Россия на присутствие европейцев за столом переговоров.

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Антониу Кошта Война с РФ
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