СМИ: страны ЕС разделились на три лагеря из-за представителя на переговорах с РФ

Лидеры стран ЕС, собравшиеся в Дублине, в пятницу, 13 ноября, продолжат споры о том, кто должен представлять их на переговорах по прекращению войны в Украине; в обсуждении фигурируют как минимум три варианта представительства.

Об этом говорится в материале Politico, которое пообщалось с дипломатами и чиновниками ЕС, пишет "Европейская правда".

ЕС не может прийти к единому мнению по вопросу, кого именно следует отправить на переговоры о прекращении войны в Украине: европейские дипломаты и чиновники сообщили, что блок разделился как минимум на три лагеря.

В одном из них растет поддержка президента Европейского совета Антониу Кошты, чей пост делает его естественным кандидатом на представительство блока. В другом лагере – Франция и Германия, которые не желают уступать Брюсселю свои места за столом переговоров.

Наименее многочисленной группой являются сторонники кандидатуры главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Главная дипломатка Евросоюза была бы очевидным выбором, если бы не её жёсткая позиция в отношении России, которая, по мнению некоторых дипломатов, может оттолкнуть Кремль и сделать её препятствием.

"Об этом можно было бы даже снять телешоу. Но самое интересное мы оставили на завтра", – пошутил по поводу этих дискуссий премьер-министр Эстонии Кристен Михал в четверг в интервью Politico, что свидетельствует о том, насколько острыми стали разногласия среди лидеров.

Антониу Кошта является кандидатом, пользующимся самой широкой поддержкой среди столиц стран ЕС. Его институциональная роль наделяет его полномочиями представлять лидеров блока на мировой арене, а его опыт бывшего премьер-министра Португалии обеспечивает ему определенную нейтральность, по словам европейского дипломата, которому была предоставлена анонимность.

Эстонский премьер стал первым, кто открыто поддержал главу Евросовета, заявив, что его "мандат исходит непосредственно от [Европейского] Совета" и делает его "подотчётным" перед странами-членами ЕС.

Глава правительства Италии Джорджа Мелони, которая призвала включить вопрос о представительстве на переговорах в повестку дня саммита в Дублине, заявила, что не имеет возражений против Кошты, а лидеры Люксембурга и Польши также поддержали его в своих комментариях журналистам в четверг.

Каллас, однако, является гораздо более спорной фигурой. Некоторые дипломаты считают экс-премьера Эстонии, о которой один из чиновников ЕС когда-то сказал, что она "ест русских на завтрак", неприемлемой собеседницей для Кремля.

"Это же шутка, правда?" – сказал другой европейский дипломат о перспективе того, что Каллас будет представлять ЕС на переговорах, охарактеризовав её как "пожалуй, худшего человека, которого можно было бы выбрать".

Но другие утверждают, что именно эта репутация "ястреба" делает главу европейской дипломатии идеальной кандидатурой на эту роль.

"Это было бы гораздо логичнее. Именно так поступил бы Путин. Он выбрал бы того, с кем вы не хотите разговаривать", – сказал другой высокопоставленный европейский дипломат.

В то же время Франция и Германия вряд ли одобрят соглашение, которое предоставит Брюсселю монополию на представительство Европы в переговорах, сообщили Politico двое европейских дипломатов и один чиновник ЕС.

Канцлер Германии Фридрих Мерц четко выразил свое несогласие в четверг, назвав участие стран Е3, в число которых входит также Великобритания, в переговорах по Украине "хорошо устоявшимся форматом". У Парижа также нет особых стимулов уступать свое место за столом переговоров.

Лидеры ЕС вряд ли официально назначат представителя на встрече в пятницу, но обсуждение может привести к более широкому "пониманию" того, как Европа должна быть представлена, отметил высокопоставленный чиновник ЕС.

Президент Европейского совета Антониу Кошта дал понять, что ЕС пока не определился с тем, кто будет представлять блок на потенциальных переговорах с РФ.