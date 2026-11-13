Глава МВС Бельгії вказав на ймовірну причетність Ірану до кібератак на холодильні камери

Міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Кентен вважає, що Іран "дуже ймовірно" несе відповідальність за кібератаки на холодильні установки в бельгійських супермаркетах.

Про це він сказав в коментарі VRT, передає "Європейська правда".

Міністр зазначає, що ці атаки вписуються в ширший контекст гібридних загроз, до яких належить і нещодавня хвиля фальшивих повідомлень про замінування в Європі. На його думку, такі дії мають на меті завдати економічної шкоди та посіяти занепокоєння в суспільстві.

"На мою думку, наші служби безпеки надали достатньо доказів, щоб стверджувати, що Іран, дуже ймовірно, стоїть за кібератаками, які ми спостерігали проти наших магазинів", – заявив бельгійський посадовець.

Водночас Кентен наголосив, що розслідування кібератак ще триває.

Тим часом міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево переконаний, що наразі зібрано замало доказів, щоб притягнути Іран до відповідальності.

"Інформації, яка наразі є в нашому розпорядженні, недостатньо, щоб офіційно покласти відповідальність на Іран", – зазначив Прево.

Він додав, що будь-яке офіційне приписування кібератаки іноземному суб’єкту має здійснюватися через Міністерство закордонних справ і що федеральна прокуратура Бельгії все ще розслідує цю справу.

Атака, що сталася на початку цього місяця, призвела до підвищення температури в холодильних та морозильних камерах у продуктових магазинах по всій Європі.

На початку жовтня кібератака призвела до збою в роботі систем охолодження у магазинах кількох великих французьких мереж роздрібної торгівлі харчовими продуктами.

9 листопада до МЗС Франції викликали посла Ірану через звинувачення у кібератаках.

А міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що країна домагатиметься від європейських країн вжити заходів проти Ірану у відповідь на кібератаки на сотні холодильних вітрин у супермаркетах.