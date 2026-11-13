Глава МВД Бельгии указал на вероятную причастность Ирана к кибератакам на холодильные камеры

Министр внутренних дел Бельгии Бернар Кентен считает, что Иран "с большой вероятностью" несет ответственность за кибератаки на холодильные установки в бельгийских супермаркетах.

Об этом он заявил в комментарии VRT, передает "Европейская правда".

Министр отмечает, что эти атаки вписываются в более широкий контекст гибридных угроз, к которым относится и недавняя волна ложных сообщений о заминировании в Европе. По его мнению, такие действия направлены на нанесение экономического ущерба и распространение беспокойства в обществе.

"На мой взгляд, наши службы безопасности предоставили достаточно доказательств, чтобы утверждать, что Иран, с высокой степенью вероятности, стоит за кибератаками, которые мы наблюдали против наших магазинов", – заявил бельгийский чиновник.

В то же время Кентен подчеркнул, что расследование кибератак еще продолжается.

Между тем министр иностранных дел Бельгии Максим Прево убежден, что на данный момент собрано недостаточно доказательств, чтобы привлечь Иран к ответственности.

"Информации, которая сейчас имеется в нашем распоряжении, недостаточно, чтобы официально возложить ответственность на Иран", – отметил Прево.

Он добавил, что любое официальное возложение ответственности за кибератаку на иностранный субъект должно осуществляться через Министерство иностранных дел и что федеральная прокуратура Бельгии все еще расследует это дело.

Атака, произошедшая в начале этого месяца, привела к повышению температуры в холодильных и морозильных камерах в продуктовых магазинах по всей Европе.

В начале октября кибератака привела к сбою в работе систем охлаждения в магазинах нескольких крупных французских сетей розничной торговли продуктами питания.

9 ноября в МИД Франции вызвали посла Ирана в связи с обвинениями в кибератаках.

А министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна будет добиваться от европейских стран принятия мер против Ирана в ответ на кибератаки на сотни холодильных витрин в супермаркетах.