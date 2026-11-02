Хакери зламали холодильники у супермаркетах Бельгії, Естонії та Люксембургу

Десятки супермаркетів у Бельгії, Люксембурзі, Естонії, а також Швеції постраждали від хакерської атаки 2 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VRT та ERR.

У Бельгії відомі мережі супермаркетів, такі як Carrefour, Delhaize, а також гіпермаркет Ikea, повідомили про хакерську атаку на їхні холодильні та морозильні камери. Зокрема, один із супермаркетів оцінює збитки у 60000 євро.

Також місцеві медіа поширюють фото порожніх полиць у деяких супермаркетах, що зазнали атаки.

Фото: VRT

Як повідомило Федеральне агентство з безпеки харчового ланцюга Бельгії, супермаркети, що постраждали від кібератаки, повинні самостійно перевіряти температуру своїх холодильників і морозильних камер, щоб уникнути псування продуктів.

Мережа супермаркетів Delhaize у Люксембурзі теж зазнала хакерської атаки – як і супермаркети Selver в Естонії. Як повідомили в компанії Selver, зловмисники отримали доступ до комп’ютера, що керує холодильною системою в магазинах.

Раніше повідомляли, що від кібератаки 2 листопада постраждали супермаркети у Швеції.

Як зазначають у компаніях, ця кібератака нагадує ту, що раніше призвела до збою в роботі систем охолодження у магазинах кількох великих французьких мереж роздрібної торгівлі харчовими продуктами.