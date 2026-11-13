Зеленський: у США досі не пояснили причини обмеження роботи Starshield для ЗСУ

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю повідомив, що українські військові продовжують фіксувати обмеження швидкості у роботі з системою Starshield, а Україна досі не отримала від США пояснень цієї ситуації.

Про це президент написав у Telegram, передає "Європейська правда".

Зеленський розповів, що отримав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про комунікації з американською стороною, і заявив про продовження збоїв у роботі Starshield.

"На жаль, вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України зберігається обмеження швидкості для наших сил на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину), яке унеможливлює, зокрема, застосування перехоплювачів проти реактивних "шахедів", – написав він, додавши, що Україна не отримала чітких пояснень від США.

Зеленський доручив Міністерству закордонних справ та міністру оборони України активніше контактувати з Державним департаментом США, Пентагоном і компанією SpaceX для отримання роз’яснень та виправлення цієї ситуації.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові вже кілька днів фіксують значні перебої в роботі Starshield.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що стурбована збоями Starshield в Україні та пообіцяла обговорити це зі США.

105 членів двопартійної групи підтримки України в Палаті представників США вимагають від адміністрації Дональда Трампа та компанії SpaceX відновити Україні повний доступ до системи Starshield на тлі повідомлень про нові обмеження.

Перший випадок обмеження роботи Starshield стався в середині жовтня 2026 року. Це ускладнило використання дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими безпілотниками, а також розвідувальні й ударні операції.