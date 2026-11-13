Зеленский: в США до сих пор не объяснили причины ограничения работы Starshield для ВСУ

Президент Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что украинские военные продолжают фиксировать ограничения скорости при работе с системой Starshield, а Украина до сих пор не получила от США объяснений по поводу этой ситуации.

Об этом президент написал в Telegram, передает "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что получил доклады министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о переговорах с американской стороной, и заявил о продолжающихся сбоях в работе Starshield.

"К сожалению, вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины сохраняется ограничение скорости для наших сил на уровне 161 километр в час (100 миль в час), что делает невозможным, в частности, применение перехватчиков против реактивных "шахедов", – написал он, добавив, что Украина не получила четких объяснений от США.

Зеленский поручил Министерству иностранных дел и министру обороны Украины более активно контактировать с Государственным департаментом США, Пентагоном и компанией SpaceX для получения разъяснений и исправления этой ситуации.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные перебои в работе Starshield.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что обеспокоена сбоями Starshield в Украине, и пообещала обсудить это с США.

105 членов двухпартийной группы поддержки Украины в Палате представителей США требуют от администрации Дональда Трампа и компании SpaceX восстановить Украине полный доступ к системе Starshield на фоне сообщений о новых ограничениях.

Первый случай ограничения работы Starshield произошёл в середине октября 2026 года. Это затруднило использование дронов-перехватчиков для борьбы с российскими беспилотниками, а также разведывательные и ударные операции.