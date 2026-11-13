Королева Нідерландів склала військову присягу та отримала звання підполковника

Королева Нідерландів Максима склала військову присягу та отримала звання підполковника після завершення підготовки резервістів сухопутних військ.

Про це повідомляє RTL, пише "Європейська правда".

Церемонія присяги відбулася у Королівській військовій академії в місті Бреда. Разом із 23 іншими офіцерами запасу Максима склала присягу командувачу сухопутних військ генералу Яну Свілленсу.

Королева Нідерландів Максима під час церемонії складання присяги

Після завершення військової підготовки королеві присвоїли звання підполковника. На церемонії також були присутні король Віллем-Александр та їхня донька, принцеса Амалія.

Максима подала заявку на вступ до резерву на початку 2026 року. Після призначення вона пройшла військову підготовку, яка включала теоретичні та практичні заняття, зокрема опанування базових військових навичок. Останні етапи навчання королева завершила 11 листопада.

Максиму зарахували до Військового дому короля. Вона не належатиме до конкретного роду військ, полку чи корпусу, а виконуватиме ширші функції в межах сухопутних військ.

Рішення долучитися до війська королева пояснила тим, що безпека Нідерландів більше не є чимось гарантованим. На її рішення також вплинуло вікове обмеження: до резерву сухопутних військ можна вступити до 55 років включно.

Резервісти підтримують регулярні збройні сили та за потреби можуть бути залучені до військової служби. Попри добровільний характер служби, вони мають певні зобов'язання: беруть участь у навчаннях і теоретичних заняттях та регулярно підтримують базові військові навички.

Кронпринцеса Амалія, спадкоємиця престолу, завершила базову військову підготовку як добровільна резервістка армії.

Повідомляли також, що принцеса Швеції пройшла підготовку у Повітряних силах.