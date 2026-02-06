Королева Нідерландів розпочала навчання, щоб стати резервісткою армії

У Нідерландах 54-річна королева цього тижня розпочала навчання, щоб стати резервісткою нідерландської армії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністерство оборони Нідерландів оголосило, що королева розпочала навчання у середу.

AP

"Оскільки безпека Нідерландів більше не може вважатися само собою зрозумілою, Максима вирішила стати резервісткою", – йдеться в заяві оборонного відомства країни.

Королівський дім випустив заяву, в якій йдеться, що королева, "як і багато інших, хоче зробити свій внесок у цю безпеку".

AP

Максима йде слідами своєї дочки, яка теж вступила на військову службу.

Кронпринцеса Амалія, спадкоємиця престолу, минулого місяця завершила базову військову підготовку як добровільної резервістки армії.

Повідомляли також, що принцеса Швеції, яка вчиться на офіцера, пройшла підготовку у Повітряних силах.