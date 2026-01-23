Принцеса Нідерландів пройшла курс базової військової підготовки
Новини — П'ятниця, 23 січня 2026, 16:38 —
Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія завершила курс базової військової підготовки, отримавши звання капрала.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство оборони Нідерландів.
Принцеса Амалія стала першою жінкою у королівській родині, яка вступила на військову службу. Вона також є першою в черзі на престол, який нині посідає її батько, король Віллем-Александр.
Після завершення навчання Амалія отримала військовий берет та звання капрала.
Тепер принцеса розпочне роботу в адміністративному штабі Міністерства оборони на безплатних засадах.
Король Нідерландів Віллем-Александр призначив свою дочку резервісткою Збройних сил 30 вересня 2025 року.
Нагадаємо, принцеса Швеції, яка вчиться на офіцера, пройшла підготовку у Повітряних силах.
