Королева Нидерландов принесла военную присягу и получила звание подполковника
Новости — Пятница, 13 ноября 2026, 17:33 —
Королева Нидерландов Максима принесла военную присягу и получила звание подполковника по завершении подготовки резервистов сухопутных войск.
Об этом сообщает RTL, пишет "Европейская правда".
Церемония принесения присяги состоялась в Королевской военной академии в городе Бреда. Вместе с 23 другими офицерами запаса Максима принесла присягу командующему сухопутными войсками генералу Яну Свилленсу.
По завершении военной подготовки королеве присвоили звание подполковника. На церемонии также присутствовали король Виллем-Александр и их дочь, принцесса Амалия.
Максима подала заявку на зачисление в резерв в начале 2026 года. После назначения она прошла военную подготовку, которая включала теоретические и практические занятия, в частности освоение базовых военных навыков. Последние этапы обучения королева завершила 11 ноября.
Максиму зачислили в Военный дом короля. Она не будет принадлежать к конкретному роду войск, полку или корпусу, а будет выполнять более широкие функции в рамках сухопутных войск.
Решение вступить в армию королева объяснила тем, что безопасность Нидерландов больше не является чем-то гарантированным. На её решение также повлияло возрастное ограничение: в резерв сухопутных войск можно вступить до 55 лет включительно.
Резервисты поддерживают регулярные вооружённые силы и при необходимости могут быть призваны на военную службу. Несмотря на добровольный характер службы, у них есть определённые обязательства: они участвуют в учениях и теоретических занятиях, а также регулярно поддерживают базовые военные навыки.
Кронпринцесса Амалия, наследница престола, завершила базовую военную подготовку в качестве добровольной резервистки армии.
Также сообщалось, что принцесса Швеции прошла подготовку в Военно-воздушных силах.