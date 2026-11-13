Королева Нидерландов принесла военную присягу и получила звание подполковника

Королева Нидерландов Максима принесла военную присягу и получила звание подполковника по завершении подготовки резервистов сухопутных войск.

Об этом сообщает RTL, пишет "Европейская правда".

Церемония принесения присяги состоялась в Королевской военной академии в городе Бреда. Вместе с 23 другими офицерами запаса Максима принесла присягу командующему сухопутными войсками генералу Яну Свилленсу.

Королева Нидерландов Максима во время церемонии принесения присяги

По завершении военной подготовки королеве присвоили звание подполковника. На церемонии также присутствовали король Виллем-Александр и их дочь, принцесса Амалия.

Максима подала заявку на зачисление в резерв в начале 2026 года. После назначения она прошла военную подготовку, которая включала теоретические и практические занятия, в частности освоение базовых военных навыков. Последние этапы обучения королева завершила 11 ноября.

Максиму зачислили в Военный дом короля. Она не будет принадлежать к конкретному роду войск, полку или корпусу, а будет выполнять более широкие функции в рамках сухопутных войск.

Решение вступить в армию королева объяснила тем, что безопасность Нидерландов больше не является чем-то гарантированным. На её решение также повлияло возрастное ограничение: в резерв сухопутных войск можно вступить до 55 лет включительно.

Резервисты поддерживают регулярные вооружённые силы и при необходимости могут быть призваны на военную службу. Несмотря на добровольный характер службы, у них есть определённые обязательства: они участвуют в учениях и теоретических занятиях, а также регулярно поддерживают базовые военные навыки.

Кронпринцесса Амалия, наследница престола, завершила базовую военную подготовку в качестве добровольной резервистки армии.

Также сообщалось, что принцесса Швеции прошла подготовку в Военно-воздушных силах.