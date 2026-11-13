Ле Пен каже, що готова зустрітись з Зеленським в Брюсселі

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання" і кандидатка у президенти Марін Ле Пен заявила, що готова провести переговори з президентом Володимиром Зеленським в Брюсселі щодо майбутнього фінансування України.

Про це, як пише "Європейська правда", Ле Пен заявила під час візиту на виставку Made in France в Парижі, її цитує Le Figaro.

Марін Ле Пен сказала, що зустріч може відбутися в Брюсселі, оскільки, на її думку, це місце відповідає темі обговорення – фінансуванню України.

"Так, якщо я зможу зустрітися з ним у Брюсселі, я скажу про це послу України", – заявила кандидатка у президенти Франції.

"До того ж я вважаю, що це (місце) було б цілком доречним, адже реальність така, що питання фінансування України сьогодні є проблемою, яка сколихнула Європу", – додала вона.

Ле Пен, яка лідирує в опитуваннях щодо президентських виборів у Франції 2027 року, пообіцяла припинити фінансування України у разі свого обрання. Вона також підтвердила, що не планує скасовувати військову допомогу Україні

Зеленський відповів Ле Пен, що партнери допомагають Україні стати сильнішою, а Україна своєю чергою "забезпечить безпеку комусь завдяки своєму досвіду".

Раніше Ле Пен заявляла, що готова приїхати в Україну для дебатів з Зеленським про фінансову допомогу.