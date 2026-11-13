Ле Пен заявляет, что готова встретиться с Зеленским в Брюсселе

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что готова провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе по вопросу будущего финансирования Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Ле Пен заявила во время визита на выставку Made in France в Париже, её цитирует Le Figaro.

Марин Ле Пен сказала, что встреча может состояться в Брюсселе, поскольку, по её мнению, это место соответствует теме обсуждения – финансированию Украины.

"Да, если я смогу встретиться с ним в Брюсселе, я скажу об этом послу Украины", – заявила кандидат в президенты Франции.

"К тому же я считаю, что это (место) было бы вполне уместным, ведь реальность такова, что вопрос финансирования Украины сегодня является проблемой, всколыхнувшей Европу", – добавила она.

Ле Пен, лидирующая в опросах по президентским выборам во Франции 2027 года, пообещала прекратить финансирование Украины в случае своего избрания. Она также подтвердила, что не планирует отменять военную помощь Украине

Зеленский ответил Ле Пен, что партнеры помогают Украине стать сильнее, а Украина, в свою очередь, "обеспечит безопасность кому-то благодаря своему опыту".

Ранее Ле Пен заявляла, что готова приехать в Украину для дебатов с Зеленским о финансовой помощи.