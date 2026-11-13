Politico: лидеры ЕС близки к согласованию формата участников переговоров по Украине

Лидеры ЕС близки к достижению договоренности о формате участников переговоров по Украине, в который войдут представители пяти европейских стран, а также Еврокомиссии и Европейского совета.

Об этом изданию Politico сообщили два чиновника и один дипломат, пишет "Европейская правда".

Идея заключается в том, чтобы в ходе переговоров на техническом уровне принимали участие страны E5 – Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша, а также представители институтов ЕС, в частности Европейской комиссии и Европейского совета.

По словам одного из чиновников, страны будут представлены на уровне советников по вопросам национальной безопасности.

Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта дал понять, что ЕС пока не определился с тем, кто будет представлять блок на потенциальных переговорах с РФ.

СМИ сообщали, что страны ЕС разделились на три лагеря по поводу представителя на переговорах с РФ.