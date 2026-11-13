"Це наш час": Туск відреагував на оголошений формат участі Європи в переговорах щодо України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав визначення формату представництва Європи на переговорах щодо України, наголосивши, що на кону – мир в Україні та безпека всього європейського континенту.

Про це він написав у соцмережі X, пише "Європейська правда".

Туск зазначив, що від імені Європи в переговорах з Росією, Україною та США братимуть участь п’ять європейських країн, серед яких Польща, а також європейські інституції.

"П’ять європейських країн: Франція, Італія, Польща, Німеччина та Велика Британія (E5), а також європейські інституції братимуть участь від імені Європи у переговорах із Росією, Україною та США. На кону – мир в Україні та безпека Польщі й усієї Європи. Настав наш час", – написав глава уряду Польщі.

Нагадаємо, 13 листопада глава Євроради Антоніу Кошта повідомив, що лідери Європейського Союзу погодили формат представництва Європи на майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні. На перемовинах будуть присутні представники інституцій ЄС і країн Е5 (Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща).

Також Кошта пояснив, чому лідери вирішили делегувати на переговори про мир в Україні команду, а не одного представника.

Видання Politico повідомляло, що країни E5 будуть представлені на рівні радників з питань національної безпеки.