"Это наше время": Туск отреагировал на объявленный формат участия Европы в переговорах по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск приветствовал определение формата представительства Европы на переговорах по Украине, подчеркнув, что на кону – мир в Украине и безопасность всего европейского континента.

Об этом он написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Туск отметил, что от имени Европы в переговорах с Россией, Украиной и США будут участвовать пять европейских стран, в числе которых Польша, а также европейские институты.

"Пять европейских стран: Франция, Италия, Польша, Германия и Великобритания (E5), а также европейские институты будут участвовать от имени Европы в переговорах с Россией, Украиной и США. На кону – мир в Украине и безопасность Польши и всей Европы. Настало наше время", – написал глава правительства Польши.

Напомним, 13 ноября глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что лидеры Европейского Союза согласовали формат представительства Европы на предстоящих переговорах о прекращении войны в Украине. На переговорах будут присутствовать представители институтов ЕС и стран E5 (Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша).

Также Кошта объяснил, почему лидеры решили делегировать на переговоры о мире в Украине команду, а не одного представителя.

Издание Politico сообщало, что страны E5 будут представлены на уровне советников по вопросам национальной безопасности.