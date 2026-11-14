Белый дом подтвердил трехстороннюю встречу Трампа, Си и Путина на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп проведет совместную встречу с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита в Китае на следующей неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в пятницу заявила пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс во время телефонного брифинга для журналистов, сообщает The New York Times.

Это будет первая трехсторонняя встреча с участием всех трех лидеров и третья личная встреча Трампа с Си Цзиньпином в этом году. Во время встречи с Путиным и Си американский президент планирует обсудить войну против Ирана, но, как ожидается, не будет поднимать вопрос о российской войне против Украины, сообщил высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности.

"Недавно у нас было много встреч с россиянами, но Китай на самом деле не является частью этого направления, поэтому обсуждение Украины там представляется нецелесообразным", – сказал собеседник, которого цитирует Reuters.

Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс сообщила, что Трамп также поднимет вопрос об угрозе распространения ядерного оружия.

"Президент ясно дал понять, что, помимо прочего, будет обсуждать сокращение количества ядерного оружия в мире, распространение которого президент Трамп считает очень опасным", – сказала Уэйлс во время телефонного брифинга для журналистов.

Два высокопоставленных чиновника администрации США, которые высказались на условиях анонимности, чтобы рассказать о планах зарубежной поездки президента, сообщили, что в начале следующей недели Трамп отправится в Манилу для участия в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. После этого он отправится в Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, где встретится с Си Цзиньпином, а затем – с Си и Путиным вместе.

По словам чиновников, в Шэньчжэне Трампа будет сопровождать миллиардер Илон Маск, однако он не примет участия в трехсторонней встрече.

Один из чиновников отметил, что Трамп готов обсудить с Си Цзиньпином "сложную" тему ядерного арсенала Пекина.

О возможности трехсторонней встречи между США, Россией и Китаем сообщило издание The Wall Street Journal 19 октября. Речь шла о том, что Путин предложил провести встречу с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения прекращения войны в Украине.

Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио заявил, что о такой встрече велись разговоры, но пока она не подтверждена.

А Трамп заявил, что он готов встретиться с Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином.